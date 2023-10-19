Киев зашёл с американских козырей. ATACMS ударили по русским аэродромам

Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS против русской армии. В ночь на 17 октября ВСУ нанесли массированный удар по вертолётному аэродрому в окрестностях Бердянска и по неназванному аэродрому армейской авиации в Луганской Народной Республике.