Киев зашёл с американских козырей. ATACMS ударили по русским аэродромам

Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS против русской армии. В ночь на 17 октября ВСУ нанесли массированный удар по вертолётному аэродрому в окрестностях Бердянска и по неназванному аэродрому армейской авиации в Луганской Народной Республике.
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