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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави не пойдет в другой клуб в следующем сезоне – либо останется в «Барсе», либо возьмет год отдыха

Как пишет Diario Sport, тренер не рассматривает вариант, при котором возглавит другую команду летом. Несмотря на давление со стороны президента «Барселоны» Жоана Лапорты, Хави пока придерживается решения о том, что покинет клуб летом.

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