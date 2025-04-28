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Иркутск Сегодня

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16-летняя самокатчица попала под колеса тойоты в Усолье-Сибирском

ДТП с самокатчицей произошло в Усолье-Сибирском накануне. Полицейские установили, что 61-летний водитель тойоты ехал по внутриквартальной дороге в районе улицы Стопани, когда столкнулся с девушкой на самокате.

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