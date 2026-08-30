О способности БПЛА «отменить» надводные корабли Если взглянуть на СВО как на сцену для новейшей военной техники, то место примадонны однозначно занял Его Величест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А МИД России предуп...
- Кумулятивно-режущ...
- SI Трамп пояснил, по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым