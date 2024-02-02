RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Для начала надо англию стеретьИсточник: Британи...
  • Сергей Бессонов
    "Источник: Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО"       Это уже горячо, затем, если анг...Источник: Британи...
  • Александр Ширай
    В детстве читал книжицу Ленин и дети, Ленин и печник... Ностальгия))Путин подарил дев...

Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут прослушивать Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пиндостан и Мелкбритания не могут, а просто обязаны контролировать/прослушивать своих &quot;ручных собачек&quot;, чтобы те от рук не отбивались, это, в конце концов, контроль за вложенными инвестициями.  В начале СВО руки западных кукловодов так глубоко сидели в ..опе Зели, что шевелили его губами. Это сейчас он, пофестивалив по миру с протянутой рукой, пытается строить из себя самостийного презика, который что-то решает.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх