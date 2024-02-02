Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

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Леонид Ла Рошель

Пиндостан и Мелкбритания не могут, а просто обязаны контролировать/прослушивать своих "ручных собачек", чтобы те от рук не отбивались, это, в конце концов, контроль за вложенными инвестициями. В начале СВО руки западных кукловодов так глубоко сидели в ..опе Зели, что шевелили его губами. Это сейчас он, пофестивалив по миру с протянутой рукой, пытается строить из себя самостийного презика, который что-то решает.