Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут прослушивать Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах.
Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пиндостан и Мелкбритания не могут, а просто обязаны контролировать/прослушивать своих "ручных собачек", чтобы те от рук не отбивались, это, в конце концов, контроль за вложенными инвестициями. В начале СВО руки западных кукловодов так глубоко сидели в ..опе Зели, что шевелили его губами. Это сейчас он, пофестивалив по миру с протянутой рукой, пытается строить из себя самостийного презика, который что-то решает.
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