Экс-тренер "Спартака" Валоли чувствует себя хорошо после потери сознания

Спортивный директор итальянского "Торино" Давиде Ваньятти высказался о состоянии главного тренера Паоло Ваноли, который на несколько секунд потерял сознание во время матча Серии А против Венеции, передает "Матч ТВ".
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