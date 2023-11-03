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Умер пилот «Апполона-16» Томас Маттингли

Умер пилот «Апполона-16» Томас Маттингли

В Соединенных Штатах Америки (США) умер американский астронавт Томас Маттингли. Ему было 88 лет. Эта информация размещена на сайте агентства национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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