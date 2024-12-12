Новый мерч "Орешника": В интернет-магазинах появились фигурки и ёлочные игрушки

Русская баллистическая ракета "Орешник" продолжает обзаводиться собственным "мерчем". После футболки с президентом Путиным и снарядом в интернет-магазинах появились тематические фигурки и ёлочные игрушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии