Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Обмазали химией". Как убили лидера "Хезболлы". А новая цель - друг России

"Обмазали химией". Как убили лидера "Хезболлы". А новая цель - друг России

Новостное арабское издание Al Hadath со ссылкой на источники в высоких кабинетах пишет, что ключевой фигурой в деле об убийстве лидера ливанской военно-политической партии "Хезболла" был некий иранец, посетивший Бейрут, где в пятницу на прошлой неделе в результате авиаудара был убит Хасан Насралла.

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