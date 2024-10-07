10 деталей, которые помогут не ошибиться в выборе качественной обуви

С наступлением осени вопрос качества обуви приобретает особую значимость. В дождливую и прохладную погоду особенно важно, чтобы ботинки, туфли и сапоги не только выглядели стильно, но и надежно защищали ноги от влаги и обеспечивали комфорт.
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