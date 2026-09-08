Court Rules Pentagon Can Fire Stars And Stripes Journalists Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, A district court denied a motion from three Stars and Stripes journalists that sought to block the Department of War from firing them.
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