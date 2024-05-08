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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассоциация тенниса США выплатит $9 млн теннисистке из-за домогательств тренера

Ассоциация тенниса США выплатит $9 млн теннисистке из-за домогательств тренера

Ассоциация тенниса США (USTA) выплатит 9 млн долларов 651-й ракетке мира Кайли Маккензи.  Американка подала в суд на USTA в 2022-м.

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