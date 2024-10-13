"Никто насильно не удерживает": Русские встали горой за силовиков. Прозвучал категоричный ответ на дерзость мигрантов

Ликвидировать все диаспоры нахрен! Какие ещё диаспоры на территории России?! Приравнять их к террористическими организациям. Проверить получение гражданства у всех узбеков, таджиков, киргизов за последние 20 лет.

Nikolia Vovchenko

"Мигранты придумали" сделать как бы не вооруженный переворот и потому стараются под любым предлогом воплотить его,стремясь легализовать вооруженных террористов....И,сколько бы дупа не принимала законов,они,мигранты будут находить в них лазейки,стараясь воплотить планы Зап ада.А,"всего то"и нужно,убрать их с Русской земли