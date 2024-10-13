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"Никто насильно не удерживает": Русские встали горой за силовиков. Прозвучал категоричный ответ на дерзость мигрантов

"Никто насильно не удерживает": Русские встали горой за силовиков. Прозвучал категоричный ответ на дерзость мигрантов

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Русские встали на защиту силовиков в Тюмени, где местные диаспоры хотят создать свои силовые структуры.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Дума проснётся когда депутатов будут отстреливать басмачи
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5 час.
Елена Рудых
Ликвидировать все диаспоры нахрен! Какие ещё диаспоры на территории России?! Приравнять их к террористическими организациям. Проверить получение гражданства у всех  узбеков, таджиков, киргизов за последние 20 лет.
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5 час.
Nikolia Vovchenko
&quot;Мигранты придумали&quot; сделать как бы не вооруженный переворот и потому стараются под любым предлогом воплотить его,стремясь легализовать вооруженных террористов....И,сколько бы дупа не принимала законов,они,мигранты будут находить в них лазейки,стараясь воплотить планы Зап ада.А,&quot;всего то&quot;и нужно,убрать их с Русской земли
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1 час.

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