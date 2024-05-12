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Пожар разгорелся на НПЗ в Волгоградской области после атаки ВСУ

Пожар разгорелся на НПЗ в Волгоградской области после атаки ВСУ

Пожар начался на Волгоградском НПЗ после падения беспилотника ВСУ на его территорию. Возгорание уже полностью потушили, сообщила в Telegram-канале администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

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