Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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2.9 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

2.9 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

17. ПОЧЕМУ ЭРУ ХИДЖРЫ (ГЕДЖАРЫ) ОТСЧИТЫВАЮТ ИМЕННО ОТ VII ВЕКА Н.Э. 17.1. КРАТКИЙ ОБЗОР. Мы уже привели аргументы в пользу того, что начало арабской истории, более точно - начало эпохи пророка Магомета, - тесно связано с библейской историей.

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