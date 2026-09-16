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Воронежские новости

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Продажу опасной вакцины «Мультикан-8» для собак заблокировали в Воронежской области

Продажу опасной вакцины «Мультикан-8» для собак заблокировали в Воронежской области

В образцах изъятой серии вакцины «Мультикан-8» обнаружен живой вирус болезни Ауески, который вызывает гибель собак.

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