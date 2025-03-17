У OnePlus появился новый суперхит: более миллиона телефонов OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro активировали за последние 70 дней

OnePlus объявила о важном достижении своих смартфонов серии Ace 5. По данным бренда, серия достигла более 1 миллиона активаций в течение 70 дней с момента запуска, что сделало ее самой продаваемой моделью серии Ace.
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