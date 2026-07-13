Animals Рыжего, оказалось, звали Адмирал – грудь вперёд и всех строит. Ел первым, а если кто из молодых лез без очереди, бил лапой коротко и обидно.
Кошкин угол
Комментарии
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Ольга Зенюк
Хорошо то как.
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2 н.
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Animals Рыжего, оказалось, звали Адмирал – грудь вперёд и всех строит. Ел первым, а если кто из молодых лез без очереди, бил лапой коротко и обидно.
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