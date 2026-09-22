Без дождя и с попутным ветром: какая погода ждет Формулу 1 в Баку

LAT Images / MercedesГран При Азербайджана в Баку пройдет при благоприятных погодных условиях. Согласно текущему прогнозу, дождя во время гоночного уик-энда не ожидается, а температура будет держаться в пределах 25.
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