С Рождеством, дорогие! И совершенно неважно, когда мы его отмечаем – 25 декабря или 7 января, гораздо важнее, чтобы звезда зажглась в каждом сердце.
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С Рождеством, дорогие! И совершенно неважно, когда мы его отмечаем – 25 декабря или 7 января, гораздо важнее, чтобы звезда зажглась в каждом сердце.