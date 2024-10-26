Шесть машин столкнулись на трассе под Выксой

Сразу шесть автомобилей столкнулись вчера вечером, 25 октября, недалеко от Выксы. На автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» водитель BMW не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившейся «Ладой».
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