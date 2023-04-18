Хорошёвка

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Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» покажут в ЦМД «Хорошевский»

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» покажут в ЦМД «Хорошевский»

Фото Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ центре московского долголетия «Хорошевский» сегодня, 18 апреля, состоится показ художественного фильма «Пролетая над гнездом кукушки», приуроченный ко дню рождения актера Джека Николсона.

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