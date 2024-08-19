Дудаев в шутку сравнил Илона Маска со Штирлицем

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации по Чеченской республике Ахмед Дудаев в шутку назвал Илона Маска Штирлицем, комментируя слова миллиардера, что он не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.