Yle: Финляндия откроет КПП на границе с Россией 14 декабря

Власти Финляндии планируют возобновить работу КПП на границе с Российской Федерацией до 14 декабря. Об этом во время общения с телерадиокомпанией Yle сообщил заместитель командующего погранслужбой юго-востока страны Хейкки Ахтиайнен.
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