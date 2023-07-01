Заготовка из стрелок чеснока

У многих есть огород, на котором выращивается чеснок. И в середине лета всегда встает вопрос: "Что делать со стрелками чеснока, как их переработать, чтобы из них получить настоящий деликатесный продукт, в котором еще и много полезных веществ?".
У многих есть огород, на котором выращивается чеснок. И в середине лета всегда встает вопрос: "Что делать со стрелками чеснока, как их переработать, чтобы из них получить настоящий деликатесный продукт, в котором еще и много полезных веществ?".
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