Дачно-огородные радости

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Заготовка из стрелок чеснока

Заготовка из стрелок чеснока

У многих есть огород, на котором выращивается чеснок. И в середине лета всегда встает вопрос: "Что делать со стрелками чеснока, как их переработать, чтобы из них получить настоящий деликатесный продукт, в котором еще и много полезных веществ?".

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