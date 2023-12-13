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Голосование в ООН за прекращение огня в Секторе Газа

Голосование в ООН за прекращение огня в Секторе Газа

Голосование в ООН с призывом к прекращению огня в Секторе Газа. Гегемон и его подсосы снова остались в международной изоляции, хотя в силу общей импотенции ООН это мало на что повлияет.

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Комментарии
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Ирина Черных
Англосаксам и всем тем, кто им прислуживает, трудно жить на свете, когда никто друг с другом не воюет, друг друга не убивают.
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Галина Чужая
А если посмотреть по голосовавшим против то интересная картина получается... Австрия, Чехия,  Гватемала, Израиль, Либерия, Микронезия, Папуа Новая Гвинея, Парагвай и... США.  Интересная компания у США организовалась. Это называется весь Мир с ними?
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Мария Беликова
Гегемон вновь обкакался.
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