Голосование в ООН с призывом к прекращению огня в Секторе Газа. Гегемон и его подсосы снова остались в международной изоляции, хотя в силу общей импотенции ООН это мало на что повлияет.
Голосование в ООН за прекращение огня в Секторе Газа
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Ирина Черных
Англосаксам и всем тем, кто им прислуживает, трудно жить на свете, когда никто друг с другом не воюет, друг друга не убивают.
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12 час.
Галина Чужая
А если посмотреть по голосовавшим против то интересная картина получается... Австрия, Чехия, Гватемала, Израиль, Либерия, Микронезия, Папуа Новая Гвинея, Парагвай и... США. Интересная компания у США организовалась. Это называется весь Мир с ними?
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10 час.
Мария Беликова
Гегемон вновь обкакался.
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8 час.
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