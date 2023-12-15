Научная сенсация: в центре Рима нашли дом с редкими мозаиками

Археологи обнаружили в центре Рима, неподалеку от центрального городского холма, шикарный дом возрастом более 2000 лет, жемчужиной которого является роскошная мозаика, сообщает Министерство культуры Италии.
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