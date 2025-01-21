В России закрепят в законе конфискацию иностранных активов

Россия планирует изымать активы стран, которые конфисковали имущество РФ. Законопроект, который уже согласован с ключевыми государственными органами, будет рассмотрен правительственной комиссией на следующей неделе.
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