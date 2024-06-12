Курочка и горох

Если с вечера не полениться и потратить несколько минут на необременительную подготовку, скажем, завтрашнего блюда, абсолютно примитивного в исполнении, оно, это блюдо, явится вам в совершенно иной ипостаси, которую примитивной уже не назовешь.
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