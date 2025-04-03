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«Дети – это не пешки»: глава центра мужского воспитания в Екатеринбурге заявил о пользе драк в школе

«Дети – это не пешки»: глава центра мужского воспитания в Екатеринбурге заявил о пользе драк в школе

БлокнотРУ Драка детей – это норма, от нее только польза, и взрослые не должны вмешиваться.

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Комментарии
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павел пастухов
Когда азиаты кодлой изобьют его сына , посмотрим какую песню он запоёт
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6 час.
SI
Sergey Ivanov
Каждый пацан должен носить нож? Интересная мысль! Вообще- то я считал, что мальчишку делает мужчиной осознание своей ответственности за семью, за страну. Ну да, признаю, отстал. Еще советские предрассудки... А вот метод автора с успехом использовался! Например, на парусном флоте. Для борьбы с крысами применяли такой метод: Ловили несколько десятков крыс и запирали в клетку. Еды не давали. И крысы начинали жрать друг друга! Совсем, как мальчишки, по теории автора. Потом, когда оставалась пара- тройка самых сильных и самых свирепых крыс- их выпускали! И эта пара начинала душить и жрать остальных в трюме! И такой же метод применяли в гитлерюгенде. Там устраивали показательные драки между двумя группами пацанов. Те, кто выигрывал, становились отборными палачами СС. У этих, победителей, начисто отсутствовало сострадание. Им неведомо было чувство жалости. Они упивались своей силой и властью над «унтерменшами». Вам действительно хочется, чтобы из ваших детей выросло что- то вроде этого?
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6 час.
Roman Resser
Я против ножа у мальчишек. А драться и можно, и нужно. А что по вашему делают мальчишки на тренировках по единоборствам ? ... бальными танцами занимаются ? Драка закаляет дух, вырабатывает уверенность в собственных силах, правильно оценивает ситуацию, не позволит противнику взять верх. Мальчишку, которого воспитывают мама с бабушкой, обязательно надо определить в группу единоборств.
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5 час.
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