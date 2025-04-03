«Дети – это не пешки»: глава центра мужского воспитания в Екатеринбурге заявил о пользе драк в школе

SI

Sergey Ivanov

Каждый пацан должен носить нож? Интересная мысль! Вообще- то я считал, что мальчишку делает мужчиной осознание своей ответственности за семью, за страну. Ну да, признаю, отстал. Еще советские предрассудки... А вот метод автора с успехом использовался! Например, на парусном флоте. Для борьбы с крысами применяли такой метод: Ловили несколько десятков крыс и запирали в клетку. Еды не давали. И крысы начинали жрать друг друга! Совсем, как мальчишки, по теории автора. Потом, когда оставалась пара- тройка самых сильных и самых свирепых крыс- их выпускали! И эта пара начинала душить и жрать остальных в трюме! И такой же метод применяли в гитлерюгенде. Там устраивали показательные драки между двумя группами пацанов. Те, кто выигрывал, становились отборными палачами СС. У этих, победителей, начисто отсутствовало сострадание. Им неведомо было чувство жалости. Они упивались своей силой и властью над «унтерменшами». Вам действительно хочется, чтобы из ваших детей выросло что- то вроде этого?