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Регионы России

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Мирра Андреева квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллс

Мирра Андреева квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллс

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева официально получила пятую путевку на итоговый турнир WTA, который пройдет в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября 2026 года.

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