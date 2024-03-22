22 марта по народному календарю отмечается праздник Сорока Сороков, День жаворонка и церковный день памяти сорока Севастийских мучеников.
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22 марта по народному календарю отмечается праздник Сорока Сороков, День жаворонка и церковный день памяти сорока Севастийских мучеников.