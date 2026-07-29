Нетаньяху заявил, что посетит Нью-Йорк, мэр которого призывает к его аресту

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил о намерении побывать осенью в Нью-Йорке, несмотря на то, что мэр этого города Зохран Мамдани требует его ареста по ордеру Международного уголовного суда, пишет New York Post.
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