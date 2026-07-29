Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Нетаньяху заявил, что посетит Нью-Йорк, мэр которого призывает к его аресту

Нетаньяху заявил, что посетит Нью-Йорк, мэр которого призывает к его аресту

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил о намерении побывать осенью в Нью-Йорке, несмотря на то, что мэр этого города Зохран Мамдани требует его ареста по ордеру Международного уголовного суда, пишет New York Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии