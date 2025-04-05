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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Югорский марафон. Устюгов и Перевозчикова одержали победы, Резцова – 3-я

Югорский марафон Ханты-Мансийск 50 км, свободный стиль  Мужчины 1. Сергей Устюгов – 1:58.45,0  2. Артем Грязев – 1:58.

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