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Фарион заклеймила офис президента за отказ защитить гитлеровца

Фарион заклеймила офис президента за отказ защитить гитлеровца

Украинская власть заняла антиукраинскую позицию, встав на сторону евреев. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеоблоге заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, известная своей оголтелой русофобией.

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Комментарии
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Лев Добрый
А ведь ОНА экс работница Компартии Украины, её давно пора в дурку!👀👈😜
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