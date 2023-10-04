Фарион заклеймила офис президента за отказ защитить гитлеровца

Украинская власть заняла антиукраинскую позицию, встав на сторону евреев. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеоблоге заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, известная своей оголтелой русофобией.
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