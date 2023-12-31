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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрдоган о срыве Суперкубка Турции: «Неправильно превращать спорт в закуску к ежедневному политическому соперничеству»

Эрдоган о срыве Суперкубка Турции: «Неправильно превращать спорт в закуску к ежедневному политическому соперничеству»

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии, но матч отменили примерно за 10 минут до начала.

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