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Пинтиньо об Эндрике: «Давайте перестанем сравнивать его с Пеле, это может все испортить. Он выделяется и обладает индивидуальностью»

Пинтиньо об Эндрике: «Давайте перестанем сравнивать его с Пеле, это может все испортить. Он выделяется и обладает индивидуальностью»

– В сборной Бразилии есть очень молодой Эндрик. Он уже подписал контракт с «Реалом», а сейчас неплохо выступает в сборной, может ли это сыграть решающую роль? Сможет ли он окончательно стать звездой на этом Кубке Америки? Как вы это видите? – Это зависит от его возможностей.

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