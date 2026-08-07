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Директор «Нижнего Новгорода»: «Не близка фраза «очищение Первой лигой», но очиститься порой бывает очень полезно. Всем сотрудникам сократили зарплату»

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Виталий Карасев рассказал о последствиях вылета клуба в Лигу PARI по итогам прошлого сезона.

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