❗️Десять человек, в том числе ребенка, эвакуировали из подтопленных районов Ялты Трое человек сейчас находятся в пункте временного размещения, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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