В японском аэропорту Тюбу при посадке загорелся украинский грузовой Ан-124. Воздушная гавань приостанавливала работу на 15 минут, власти начали расследование.
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