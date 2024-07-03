Политолог Прокип предрек Украине самую тяжелую зиму с начала конфликта

Политолог Андриан Прокип проинформировал о том, что будущий зимний сезон окажется наиболее трудным для Украины из-за того, что киевский режим не сумеет отстроить поражённые Вооружёнными силами Российской Федерации энергетические объекты.
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