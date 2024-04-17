Новые автобусные экскурсии открыли для участников «Московского долголетия»

Для участников «Московского долголетия» добавили 11 новых мест в рамках проекта «Добрый автобус». Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
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