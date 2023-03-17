Дмитрий Петровский: Очертания катастрофы для Киева могут быть двух видов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для страны. О том, можно ли назвать украинский конфликт для страны «самоубийственным», читателям «Журналистской правды» рассказал политолог Дмитрий Петровский.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для страны. О том, можно ли назвать украинский конфликт для страны «самоубийственным», читателям «Журналистской правды» рассказал политолог Дмитрий Петровский.
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