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Бессилие Байдена очевидно. Техас восстал, бардак на мексиканской границе: что творится в 25 штатах США?

Бессилие Байдена очевидно. Техас восстал, бардак на мексиканской границе: что творится в 25 штатах США?

Сейчас Национальная гвардия Техаса эффективно управляет крупнейшим пограничным переходом, через который проникали нелегальные мигранты в США.

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