Литва намерена защитить себя от российской агрессии. Притом будет использовать все возможности для этого.
Испанские лошади для Литвы
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Это, похоже, занятие для самообмана, самоуспокоения и втирания очков другим НАТО-овцам - кто ничего не делает? Мы? Да вот гляньте...
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13 час.
TF
Tatyana Fedotova
Блажен кто верует. Чем бы себя не тешили
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11 час.
М
Мария
Теперь Литва в безопасности. Пусть люди спят спокойно.
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9 час.
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