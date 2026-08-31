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Движение по Мебельному мосту возобновили в Горно-Алтайске

Движение по Мебельному мосту возобновили в Горно-Алтайске

Специалисты дополнительно уложили новый асфальт и на второй половине моста В Горно-Алтайске досрочно завершили капитальный ремонт части Мебельного моста и открыли по нему движение.

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