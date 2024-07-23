В Чите планируют разработать систему ливневых канализаций

Власти Читы планируют разработать систему ливневых канализаций на территории всего города, сообщил в ходе рейда Народного фронта по благоустройству дворов председатель комитета градостроительной политики Александр Зудилов.
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