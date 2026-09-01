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Маск: Экономика прибавит до 30 процентов или $30 трлн в год из-за внедрения ИИ

Маск: Экономика прибавит до 30 процентов или $30 трлн в год из-за внедрения ИИ

В своё время в нашей стране один небезызвестный деятель обещал несметные сокровища каждому гражданину при проведении ваучерной приватизации.

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