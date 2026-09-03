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Царьград

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Грузия вошла в двадцатку лучших направлений для осенних путешествий. Куда ехать?

Грузия вошла в двадцатку лучших направлений для осенних путешествий. Куда ехать?

Британский журнал включил страну в шестерку самых привлекательных мест сентября.Независимое профильное издание опубликовало свежий список наиболее привлекательных для туристов маршрутов.

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