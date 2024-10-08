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5koleso.ru

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Электрический седан Exlantix ES готовится выйти на российский рынок: получено ОТТС

Электрический седан Exlantix ES готовится выйти на российский рынок: получено ОТТС

Как сообщили в пресс-службе компании Exlantix (суббренд Chery Automobile), роскошный электрический седан Exlantix ES, выход которого запланирован на российский рынок в I квартале 2025 года, прошел сертификацию в России: на транспортное средство получено ОТТС.

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