Электрический седан Exlantix ES готовится выйти на российский рынок: получено ОТТС

Как сообщили в пресс-службе компании Exlantix (суббренд Chery Automobile), роскошный электрический седан Exlantix ES, выход которого запланирован на российский рынок в I квартале 2025 года, прошел сертификацию в России: на транспортное средство получено ОТТС.
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